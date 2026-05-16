Il direttore sportivo del Milan, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe oggetto di valutazione da parte di RedBird, la proprietà americana del club. L'attenzione si concentra su Viktor Behzani, nome che circola come possibile nuovo membro del settore dirigenziale. Behzani è un professionista che attualmente non ricopre ruoli pubblici nel calcio, ma la sua figura è stata menzionata nel contesto di un possibile inserimento nel team manageriale del club. La società non ha ancora confermato ufficialmente nessuna novità in merito.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, RedBird potrebbe valutare per la direzione sportiva del Milan il nome di Viktor Behzani, attualmente DS del Tolosa, altro club controllato da RedBird. Come sottolinea il giornalista, il lavoro del dirigenza in Francia piace molto al fondo, per questo potrebbe diventare uno scenario per prendere il posto di Igli Tare al Milan. Behzani ha come qualità maggiore quella di scoprire talenti: il Tolosa, sotto la sua gestione, ha puntati su giocatori giovani, poi rivenduti a cifre importanti. Nell'ultima sessione estiva, completata la cessione di Jaydee Canvot al Crystal Palace per 23 milioni di euro, per fare un esempio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Behzani”. Ecco perché e chi è

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