L'Associazione Piccoli Azionisti del Milan ha criticato pubblicamente Gerry Cardinale e RedBird, definendo la loro gestione “patetica”. La contestazione segue il recente disordine societario e ha portato alcuni tifosi a considerare un boicottaggio allo stadio. La presa di posizione riguarda direttamente le decisioni e l’operato degli azionisti di minoranza nella società sportiva. Nei giorni scorsi, sono state espresse preoccupazioni riguardo alla gestione e alle strategie adottate.

Il terremoto societario che ha portato all'azzeramento dei vertici operativi del Milan (Furlani, Moncada, Tare e Allegri) non ha sortito l'effetto di placare la contestazione della piazza. Al contrario, la tifoseria rossonera ha spostato il focus della protesta direttamente sul proprietario e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale, e sul suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimovic, accusati di aver creato un pericoloso vuoto di potere gestionale proprio alla vigilia della cruciale sessione estiva di calciomercato. "RedBird si è presentata spiegando presuntuosamente di essere depositaria di una nuova concezione del calcio che si sarebbe presto imposta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, piccoli azionisti in rivolta: “RedBird patetica”. Tifosi pronti al boicottaggio allo stadio

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