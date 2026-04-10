Il boicottaggio dei tifosi del Monchengladbach contro il Lipsia | Niente birra o wurstel allo stadio

Durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Monchengladbach, i tifosi ospiti hanno deciso di attuare una protesta contro il club di casa. Hanno infatti vietato l’acquisto e il consumo di birra e wurstel all’interno dello stadio, con l’obiettivo di arrecare un danno economico alla squadra avversaria. La scelta ha coinvolto i supporter presenti, che hanno rispettato il divieto durante l’intero incontro.

Per la partita di Bundesliga tra RB Lispia e Borussia Monchengladbach, i tifosi ospiti hanno preparato una strana forma di protesta: divieto assoluto di consumare bevande e panini dentro lo stadio per creare un danno economico al club rivale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio “per l’ultima volta in stagione”: niente derby e Inter?La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito va avanti ma i gruppi organizzati hanno deciso che saranno allo stadio per l'ultima volta in... Dzeko fa un appello ai tifosi allo stadio per Bosnia-Italia: “Alzatevi in piedi e applaudite”Alla vigilia di Bosnia-Italia, Edin Dzeko lancia un appello ai tifosi di Zenica: applausi all'inno azzurro prima della finale playoff per i Mondiali... Niente birra e wurstel: la protesta dei tifosi del Gladbach per boicottare il LipsiaProtesta insolita dei tifosi del Borussia Monchengladbach contro l'RB Lipsia: niente birra e niente wurstel allo stadio per colpire economicamente ... sportmediaset.mediaset.it Niente wurstel e birra allo stadio: così i tifosi del Gladbach boicottano la squadra di Red BullI tifosi del Borussia Mönchengladbach lanciano un boicottaggio contro il Lipsia: niente birra e wurstel allo stadio per colpire le entrate del club. Una protesta simbolica contro il modello Red Bull ... msn.com