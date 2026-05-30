Il Milan si prepara a rifondare il progetto tecnico per l'ennesima volta. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno valutando diversi profili per il nuovo corso, ma la decisione finale non è ancora stata presa. In merito a questa fase di ricostruzione, si è espresso anche Alfredo Pedullà. Il giornalista ha usato parole molto forti per descrivere il comportamento e le competenze di Ibrahimovic e Cardinale. Di seguito, un estratto del suo commento durante la diretta di 'Sportitalia'. "Gli azionisti non prendono decisioni, mentre lui sceglie e ora sta addirittura andando via. È una situazione incredibile. Capisco la posizione dei soci, ma basta pensare a tutto ciò che lui pubblicherà sui social durante i Mondiali proprio mentre il calciomercato sarà nel vivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà durissimo nei confronti di Cardinale: “Un incompetente”. Poi attacca anche Ibrahimovic

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