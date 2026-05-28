Durante una trasmissione di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha criticato la gestione del Milan, definendo il proprietario “incompetente”. Ha inoltre affermato che la decisione di affidare piena libertà di azione a Ibrahimovic si tradurrà in un fallimento. Pedullà ha sottolineato che questa scelta potrebbe influire negativamente sui risultati futuri della squadra. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di analisi sulle strategie societarie del club.

Durante l’ultima puntata dei programmi televisivi dell’emittente Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso un giudizio fortemente negativo nei confronti del fondatore di RedBird Gerry Cardinale e della sua decisione di affidare pieni poteri operativi a Zlatan Ibrahimovic per la gestione del Milan. L’esperto di mercato ha analizzato l’operato della proprietà statunitense negli ultimi anni, contestando radicalmente la scelta di dare carta bianca al dirigente svedese, specialmente in vista della prossima sessione estiva. Secondo l’opinione del cronista, l’intero assetto manageriale rossonero rischia di andare incontro a un fallimento strategico a causa degli impegni personali già programmati dall’ex attaccante. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il durissimo affondo di Alfredo Pedullà sulla gestione del Milan: “Cardinale è un incompetente, la scelta di dare carta bianca a Ibrahimovic si rivelerà un flop”

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