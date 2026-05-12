Milan spunta Scamacca per l’attacco | nome nuovo per i rossoneri | CM

Il Milan sta valutando l’acquisto di Gianluca Scamacca, attualmente attaccante dell’Atalanta, per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nome del centravanti è stato inserito nella lista dei possibili acquisti del club meneghino, che sta monitorando le sue prestazioni e valutando eventuali trattative di mercato. La società non ha ancora ufficializzato alcun accordo, ma Scamacca rimane tra i candidati considerati.

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Gianluca Scamacca è un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti dell’Atalanta che sarebbe finito sulla lista dei desideri del club meneghino per il prossimo campionato. Il Milan pensa a Scamacca (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante dell’Atalanta potrebbe cambiare maglia in vista dell’estate con il centravanti della nazionale italiana che potrebbe far parte del nuovo progetto Milan per il 20262027. In casa rossonera saranno molti gli attaccanti che potrebbero cambiare maglia, da Leao a Gimenez, passando per Nkunku e Pulisic. Una rivoluzione che potrebbe portare a diversi acquisti durante l’estate.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, spunta Scamacca per l’attacco: nome nuovo per i rossoneri | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan: piace Troy ParrottUno dei reparti del Milan che verrà cambiato in maniera netta in vista della prossima stagione è quello dell’attacco con i rossoneri che sono alla... Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezioneCalciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al... Argomenti più discussi: Gasperini vuole Scamacca alla Roma: l'Atalanta non chiude alla cessione, le cifre; Via dal Milan per giocare, spunta la Fiorentina: ipotesi prestito; Novità Gimenez per Milan-Atalanta! Il messicano verso una maglia da titolare. Le ultime da Milanello; Ismaël Koné più lontano dal Milan? Il retroscena sul contratto che lo lega al Sassuolo. #Milan, nel caos spunta una nuova pista di mercato: rossoneri su #Scamacca #calciomercato x.com Milan, spunta Scamacca per l’attacco: nome nuovo per i rossoneri | CMGianluca Scamacca è un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti dell’Atalanta che sarebbe finito sulla lista dei desideri del club meneghino per il prossimo ... calciomercato.it