Zlatan Ibrahimovic ha deciso chi dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo nel Milan. Secondo quanto riferito, l’attaccante ha indicato il suo candidato e si stanno valutando due possibili piste in Spagna. La scelta del nuovo DS sembra essere una decisione presa anche dall’attaccante, che ha influenzato le ultime decisioni sul fronte dirigenziale. La società sta considerando le opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Dopo l'azzeramento totale dei quadri societari voluto dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, il Milan si trova di fronte alla necessità di ridisegnare completamente la propria catena di comando sportiva. Con i licenziamenti ufficiali di Geoffrey Moncada, Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic ha assunto il mandato esplorativo per individuare i profili idonei a raccogliere un'eredità complessa, partendo proprio da un ruolo strategico come quello del direttore sportivo. Nelle prime fasi della transizione, l'ex attaccante svedese ha vagliato profili di respiro internazionale ed enorme esperienza geopolitica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo l’allenatore: Ibrahimovi? sceglie il nuovo DS e spuntano due piste in Spagna

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