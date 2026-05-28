Rivoluzione Milan Ibrahimovic cerca il nuovo allenatore Sfuma Iraola gli altri nomi in corsa

Il Milan sta cercando un nuovo allenatore dopo le dimissioni dell’attuale tecnico. Sono stati esclusi i nomi di Iraola, mentre altri candidati sono ancora in corsa. La società ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta nell’ultima giornata di campionato, che ha portato i rossoneri al quinto posto in classifica, lontani dalla zona Champions. La scelta del nuovo allenatore è ancora in fase di definizione.

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? La domanda non è banale. Il club rossonero non aveva in programma un ribaltone totale come quello che ha messo in atto dopo l'ultima giornata di campionato che ha relegato i rossoneri al quinto posto in classifica fuori dalla zona Champions. Allegri, Tare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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RIVOLUZIONE MILAN Fuori Furlani : arriva un AD alla Galliani

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