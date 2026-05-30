Nel corso di un’intervista, un ex calciatore ha confermato che fu l’allora presidente del club a consegnargli la fascia di capitano. Ha anche commentato la propria esperienza nel club, menzionando un calo delle prestazioni nella seconda parte della stagione. Infine, ha espresso un pensiero rivolto ai giovani Ricci e Jashari, senza però rivelare i dettagli di ciò che direbbe loro.

Nel gennaio del 2010, Riccardo Montolivo diventa capitano del Milan, salvo poi perdere la fascia un anno più tardi a causa del mancato rinnovo di contratto. Con la maglia rossonera, il centrocampista italiano classe 1985 ha giocato 158 partite in 7 stagioni, impreziosite da 10 gol e 15 assist. Montolivo è tornato a parlare dei suoi anni al Milan in una lunga intervista concessa ai microfoni di 'Gianlucadimarzio.com'. L'ex centrocampista ha parlato anche dell'impatto di Ricci e Jashari in rossonero, offrendogli alcuni consigli importanti dall'alto della sua esperienza. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Il sogno rossonero: "Giocare nel Milan è sempre stato il mio sogno e il mio obiettivo assoluto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Montolivo: “Fu Berlusconi a darmi la fascia da capitano. Ricci e JasharI? Ecco cosa gli direi”

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