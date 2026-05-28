Il Milan ha deciso di confermare l’amministratore delegato, mentre la ricerca per il nuovo allenatore ha portato alla fine della trattativa con Iraola, che ha deciso di non continuare. Resta in bilico invece la posizione di Furlani, la cui permanenza viene ancora valutata. La società sta lavorando per definire le strategie di mercato e le prossime mosse in vista della prossima stagione. Nessun annuncio ufficiale sui cambiamenti in panchina o in dirigenza è stato ancora comunicato.

La mattinata di oggi, giovedì 28 maggio 2026, è stata ricca di notizie per il Milan targato RedBird. Dopo gli addii delle figure principali in dirigenza e, soprattutto, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, la proprietà guidata Gerry Cardinale ha una missione ben precisa: ricostruire quello che, attualmente, è stato rotto. Via, perciò, ai casting legati alla panchina e alla dirigenza. Ecco il riepilogo dettagliato delle trattative e degli scenari di mercato emersi nelle ultime ore con le Top News analizzate e proposte dalla nostra redazione. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nella giornata odierna andrà in scena un Consiglio di Amministrazione per gestire l'emergenza creata dai licenziamenti delle figure principali in dirigenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: Furlani rimane? Rangnick, la verità! Saltato Iraola

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