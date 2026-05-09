Milan Allegri allo scoperto | Confronti con la società ecco cosa ho deciso

Da calciomercato.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Milan ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta, chiarendo alcune questioni sul suo futuro. Ha detto di aver avuto confronti con la società e di aver preso delle decisioni in merito, senza fare riferimenti specifici. Riguardo a un possibile addio al termine della stagione, ha escluso questa possibilità e ha sottolineato che il suo obiettivo principale è il Milan, anche in vista del futuro.

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Allegri respinge la possibilità di un suo addio al Milan al termine della stagione: “Futuro in Nazionale? La cosa più importante per me in queste partite e per il prossimo anno è il Milan. Io voglio restare qui il più possibile“. In allegrese, però, non nega l’esistenza di contrasti con la dirigenza (con Furlani, ndr) in merito al mercato, contrasti a dir poco accesi che potrebbero portare al cambio di Ds, da Tare a Tony D’Amico che è un nome molto ‘spinto’ dall’intermediario di fiducia dello stesso Furlani. All’Atalanta è in arrivo Cristiano Giuntoli. Allegri: “Contrasti con società? Non sempre si può essere d’accordo. Gli obiettivi dei...🔗 Leggi su Calciomercato.it

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