Milan Allegri allo scoperto | Confronti con la società ecco cosa ho deciso
Il tecnico del Milan ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta, chiarendo alcune questioni sul suo futuro. Ha detto di aver avuto confronti con la società e di aver preso delle decisioni in merito, senza fare riferimenti specifici. Riguardo a un possibile addio al termine della stagione, ha escluso questa possibilità e ha sottolineato che il suo obiettivo principale è il Milan, anche in vista del futuro.
Allegri respinge la possibilità di un suo addio al Milan al termine della stagione: “Futuro in Nazionale? La cosa più importante per me in queste partite e per il prossimo anno è il Milan. Io voglio restare qui il più possibile“. In allegrese, però, non nega l’esistenza di contrasti con la dirigenza (con Furlani, ndr) in merito al mercato, contrasti a dir poco accesi che potrebbero portare al cambio di Ds, da Tare a Tony D’Amico che è un nome molto ‘spinto’ dall’intermediario di fiducia dello stesso Furlani. All’Atalanta è in arrivo Cristiano Giuntoli. Allegri: “Contrasti con società? Non sempre si può essere d’accordo. Gli obiettivi dei...🔗 Leggi su Calciomercato.it
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