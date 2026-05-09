Milan Allegri allo scoperto | Confronti con la società ecco cosa ho deciso

Il tecnico del Milan ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta, chiarendo alcune questioni sul suo futuro. Ha detto di aver avuto confronti con la società e di aver preso delle decisioni in merito, senza fare riferimenti specifici. Riguardo a un possibile addio al termine della stagione, ha escluso questa possibilità e ha sottolineato che il suo obiettivo principale è il Milan, anche in vista del futuro.

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