Il Milan non ha ancora sollevato dall'incarico l’allenatore in carica, nonostante le aspettative di un cambio a fine stagione. La decisione di mantenere Allegri al timone si scontra con il prolungarsi dell’incertezza, anche sul fronte della direzione sportiva. La squadra si trova in uno stato di attesa, mentre le voci di un possibile cambio di guida tecnica e dirigenziale si rincorrono senza conferme ufficiali. La situazione resta sospesa, con il futuro ancora da definire.

Il tempo passa, le giornate si allungano e attorno al Milan aumenta la confusione. Perché se già sarebbe quantomeno anomalo non conoscere il nome del nuovo allenatore a fine maggio, la situazione assume contorni bizzarri quando l’incertezza coinvolge anche ad e ds. Tradotto: oggi il Diavolo sembra privo di una guida. Uno scenario che impaurisce i tifosi, disorienta i calciatori - molti sarebbero sul punto di chiedere la cessione, Adrien Rabiot compreso (e poi, tra gli altri, ci sono Luka Modric, vicino al ritiro, e Christian Pulisic, il quale avrebbe chiesto 8 milioni l’anno per rinnovare il contratto in scadenza nel 2028) - e complica notevolmente il lavoro di chi prova a raccontare ciò che accade. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan in ostaggio di Massimiliano Allegri: perché non riescono a licenziarlo

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La soddisfazione di Max Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | DAZN

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