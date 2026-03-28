Milan con il 4-3-3? Ecco i possibili piani di Massimiliano Allegri

Da pianetamilan.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta valutando diverse opzioni di formazione per le ultime partite di Serie A. Il tecnico potrebbe optare per il 4-3-3 o mantenere il 3-5-2, considerando le varie possibilità di assetto tattico. La scelta dipende dalle strategie da adottare in campo e dalle esigenze della squadra in vista delle prossime gare.

Milan con il 4-3-3 o il 3-5-2 per le ultime partite della stagione della Serie A? Ecco i possibili piani di Massimiliano Allegri. Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta" podcast de 'La Gazzetta dello Sport' si è parlato anche del Milan e della vittoria con il Torino grazie al 4-3-3. Quali sono le intenzioni di Allegri per le ultime partite della stagione? Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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