Dopo l'esclusione dalla Champions League, la valutazione del portiere del Milan è diminuita. La riduzione si riflette anche nella classifica dei giocatori, che mostra un calo complessivo delle quotazioni. La diminuzione della valutazione avviene in un momento di difficoltà per la squadra, che sta affrontando una fase negativa in campionato. La flessione si traduce in un impatto economico e di mercato per il calciatore.

La ferita è ancora aperta in casa Milan. Dopo una settimana dal triplice fischio che ha sancito la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League, l'amarezza è ancora ben presente, sia in società che, soprattutto, nei tifosi. I verdetti in Serie A, infatti, hanno condannato i rossoneri al quinto posto in classifica. A 'complicare' il tutto ci sono anche dei dati legati al portiere Mike Maignan. A certificare il momento negativo che il diavolo ha passato nell'ultimo mese, sono arrivati dei dati che fotografano una situazione impietosa per uno dei leader dello spogliatoio: Mike Maignan. Il portiere francese, che a gennaio ha rinnovato con il Milan fino al giugno del 2031, ha subito un calo di valutazione molto importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il danno oltre la beffa: scende la valutazione di Maignan, la classifica

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