Oltre il danno anche la beffa Chevalier ha sostituito Donnarumma al Psg ma non andrà ai Mondiali

Lucas Chevalier è arrivato al Psg quest’estate con un investimento di circa 40 milioni di euro, prendendo il posto di Gigio Donnarumma, che invece è passato al Manchester City per una cifra inferiore. Nonostante l'acquisto, Chevalier non prenderà parte ai Mondiali, non essendo stato convocato dalla nazionale. La decisione del tecnico nazionale non ha coinvolto direttamente i due portieri, ma l'esclusione riguarda comunque il giovane portiere del club parigino.

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