Oltre il danno anche la beffa Chevalier ha sostituito Donnarumma al Psg ma non andrà ai Mondiali
Lucas Chevalier è arrivato al Psg quest’estate con un investimento di circa 40 milioni di euro, prendendo il posto di Gigio Donnarumma, che invece è passato al Manchester City per una cifra inferiore. Nonostante l'acquisto, Chevalier non prenderà parte ai Mondiali, non essendo stato convocato dalla nazionale. La decisione del tecnico nazionale non ha coinvolto direttamente i due portieri, ma l'esclusione riguarda comunque il giovane portiere del club parigino.
Lucas Chevalier quest’estate è approdato al Psg per circa 40 milioni di euro sostituendo Gigio Donnarumma, ingaggiato dal Manchester City per poco meno. L’avventura parigina dell’ex Lille non è cominciata però nel migliore dei modi; con prestazioni altalenanti, il portiere non ha convinto né la tifoseria, né Luis Enrique, che a un certo punto della stagione ha deciso di sostituirlo con Matvey Safonov (complice anche un infortunio del portiere francese). Ciò ha fatto sì che Chevalier perdesse l’opportunità di essere convocato per il Mondiale da Deschamps. Proprio ieri il ct della Francia ha pubblicato la lista dei calciatori che disputeranno il torneo, e l’estremo difensore del Psg non figura tra i convocati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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