Crans-Montana oltre al danno la beffa | fatture fino a 67mila euro alle famiglie per i ricoveri L’ambasciatore | Pagherà tutto la Svizzera

A Crans-Montana, le famiglie dei giovani coinvolti nel rogo di Capodanno hanno ricevuto fatture ospedaliere fino a 67 mila euro, aggiungendo un peso economico alle difficoltà già vissute. Nonostante le lunghe degenze e le fiamme del Constellation, queste spese rappresentano un altro aggravio per chi ha affrontato gravi ustioni e ricoveri prolungati. Un rappresentante ha dichiarato che i costi saranno coperti interamente dalla Svizzera.

Non sono bastate le fiamme del Constellation e i mesi di agonia nei reparti grandi ustionati. Per le famiglie dei giovani rimasti coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, l’ennesimo colpo arriva via mail sotto forma di fatture ospedaliere dai costi stratosferici. Come riportato da La Repubblica, i documenti inviati dalle strutture svizzere, in particolare dall’ospedale di Sion, mostrano cifre esorbitanti: si va dai 17 mila euro fino a sfiorare i 67 mila euro per degenze lampo, spesso inferiori alle 15 ore, trascorse nei letti elvetici prima del trasferimento d’urgenza al Niguarda di Milano. Sebbene le fatture specifichino che i...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Crans-Montana, oltre al danno la beffa: fatture fino a 67 mila euro alle famiglie dei feriti, ma non una parola sulle cartelle cliniche. Chi deve pagareNon sono bastate le fiamme del Constellation e i mesi di agonia nei reparti grandi ustionati. Crans-Montana: dalla Svizzera 55mila euro ai feriti gravi e alle famiglie delle vittimeUn contributo di solidarietà di 50mila franchi (quasi 55mila euro) a tutti i feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nell’incendio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crans Montana, altri quattro indagati nel Comune svizzero; Crans-Montana, i cento giorni in ospedale dei ragazzi feriti: gli interventi, le fisioterapie, i primi passi. Ogni giorno fanno progressi; Crans Montana: sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Capodanno; Crans-Montana: altre quattro persone incriminate per il rogo di Capodanno. Da Crans Montana una fattura di 75mila euro per le spese di ricovero dei feritiLa famiglia di Manfredi Marcucci ha ricevuto via mail il conto dalle autorità sanitarie svizzere per 15 ore di ricovero del figlio 16enne nell'ospedale di Sion ... rainews.it Crans-Montana, Bertolaso: «Per le cure nessuno dovrà sborsare un euro»Le istituzioni lombarde stanno definendo i criteri per l'indennizzo dei ragazzi coinvolti nell'incendio di Crans-Montana. tio.ch L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla facebook Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'. Inviate a tre famiglie italiane dall'ospedale di Sion. L'avvocato: 'Inopportuno'. #ANSA x.com