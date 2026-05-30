Iraola e Xavi hanno entrambi rifiutato l'offerta di allenare il Milan, lasciando il club senza un nuovo tecnico. La decisione di entrambi è arrivata dopo alcuni colloqui, ma nessuno ha accettato l'incarico. La squadra si trova ora senza allenatore ufficiale e non ci sono ancora alternative ufficiali annunciate. I tifosi mostrano preoccupazione per il futuro immediato del progetto tecnico.

Il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore: Gerry Cardinale ha deciso di rivoluzionare tutto mandando via l'organigramma rossonero e anche Massimiliano Allegri, reo di avere conquistato solo 10 punti nelle ultime 10 partite del campionato, perdendo la qualificazione in Champions League. Un fallimento, come citato espressamente dal comunicato del Milan e di RedBird. Una mossa decisa, anche coraggiosa da un certo punto di vista, perché ha lasciato i rossoneri con un vuoto ampio di potere da colmare il prima possibile in ogni settore. Siamo già a sabato 30 maggio e il Milan non ha ancora trovato non solo il suo allenatore, ma anche tutte le altre cariche dirigenziali che mancano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, i no di Iraola e Xavi preoccupano seriamente: sembra un progetto limitato già prima di nascere.

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