milan iraola per la missione rinascita xavi e van bommel le alternative

Il Milan si prepara a cambiare guida tecnica dopo una stagione definita fallimentare dalla proprietà. La società sta valutando un nuovo allenatore e ha come opzioni l’attuale tecnico Iraola, con Xavi e Van Bommel come alternative. La decisione arriverà nelle prossime settimane, in vista della prossima stagione. La proprietà ha già comunicato l’intenzione di intraprendere una ristrutturazione, con l’obiettivo di migliorare risultati e prestazioni della squadra.

I giorni della verità per il Milan, dopo la stagione del "fallimento inequivocabile" come comunicato dalla proprietà RedBird. Sostantivo adoperato anche da Giorgio Furlani un anno fa, e ora messo alla porta insieme a Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Sul ponte di comando, Zlatan Ibrahimovic per la parte sportiva. E caccia all’allenatore partita immediatamente. Anzi, in anticipo. Risale infatti a metà mese un contatto a Londra tra rossoneri e Andoni Iraola, quando ancora il Diavolo era in corsa per la Champions poi salutata causa ko col Cagliari (con conseguenti saluti a Max: niente rinnovo automatico fino al 2028 e addio). Ieri, altro colloquio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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