Il mercato del Milan si concentra ancora su Gila, con l’obiettivo di rafforzare la difesa durante la prossima sessione di trasferimenti. Nel frattempo, anche Højlund ha mostrato numeri impressionanti, confermando la competitività dei giocatori osservati. La squadra sembra intenzionata a chiudere presto le trattative per arrivare pronti alla nuova stagione. Le prossime settimane saranno decisive per definire le mosse ufficiali del club.

Milan, Gila resta nel mirino dei rossoneri per rinforzare la difesa del Diavolo. Il giocatore avrebbe già aperto alla destinazione, ma resterebbe ancora da chiudere il colpo, visto che mancherebbe l'accordo con la Lazio (qui i dettagli, oltre a un altro nome nella lista). Intanto il difensore spagnolo continua a dominare in questa seconda parte della stagione. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri offensivi di Hojlund contro i numeri difensivi di Mario Gila. I due si sono affrontati ieri sera durante Napoli-Lazio 0-2. Un duello stravinto dal difensore spagnolo ad occhio. Arriva anche la conferma dei numeri. Dopo una lunga ricerca e grande studio, grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore', siamo riusciti a raggruppare delle statistiche davvero molto significative.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, guarda che Gila: dominato anche Højlund. Numeri impressionanti. Ora serve chiudere

Notizie correlate

Kostic l’attaccante del futuro? Milan, guarda che numeri: come finalizzatore …Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco.

Il Milan fa sul serio per Castro e Gila, i rossoneri vogliono chiudere prestoSi avvicinano due colpi dalla Serie A per il Milan con i rossoneri che stanno guardando con attenzione a due giocatori che si stanno comportando...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: AC Milan ‘to reach’ agreement for Lazio defender Mario Gila; Inter e Milan, per Gila c'è il fattore Real Madrid: ecco perché Lotito alza il prezzo; Il Milan fa sul serio per Mario Gila: i dettagli dell’asse di mercato con la Lazio; Calciomercato Milan: Gila, c’è il contatto con la Lazio.

Gila, partita monstre contro il Napoli: il piano del Milan per battere la concorrenzaGila è tornato in campo col Napoli e si è reso protagonista di una gara mostruosa: il Milan ha un piano per battere la concorrenza ... spaziomilan.it

Calciomercato Milan news | Mario Gila e Ousmane Diomande: si lavora per la difesa (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Milan news, oggi 18 aprile 2026: Mario Gila e Ousmane Diomande sono i due nomi al centro dell’attenzione e per la difesa rossonera. ilsussidiario.net

Prandelli: "Con Vlahovic il Milan avrebbe lottato con l'Inter fino all'ultima giornata" x.com

Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri ritrova Gabbia e prepara un cambio a sorpresa #VeronaMilan #milan #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook