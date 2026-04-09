Milan hai visto Olise e Kvaratskhelia? Leao e Pulisic devono tornare a fare le ali vere

Nel Milan, Olise e Kvaratskhelia si sono distinti per le loro prestazioni sulla fascia, mentre Leao e Pulisic sono stati schierati come ali più offensive. La società valuta come poter migliorare le rotazioni e le posizioni in attacco, considerando le modalità di utilizzo dei giocatori. La situazione attuale suggerisce che il club potrebbe puntare a un cambio di ruolo per alcuni elementi, in modo da ottimizzare le caratteristiche di ciascuno.

Continua la stagione del Milan: i rossoneri devono ritrovare subito la strada giusta dopo il ko contro il Napoli visto che il quinto posto occupato al momento dalla Juventus dista 6 punti e manca ancora lo scontro diretto tra le due compagini che potrebbe anche essere decisivo. Il Diavolo quindi deve vincere il più possibile per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. La squadra di Allegri sta faticando molto a creare gioco in attacco e a trovare anche il gol. Spesso si parla della mancanza di prima punta. Ma il vero problema dell'attacco rossonero potrebbe essere un altro. Vediamo chi ha stupito molto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, hai visto Olise e Kvaratskhelia? Leao e Pulisic devono tornare a fare le ali vere Milan-Parma, Pellegatti: “Pulisic dovrebbe tornare titolare”. La notizia su LeaoIl giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di domani tra il Milan e il Parma, valida per la 26^ giornata di Serie A 2025-26. Milan, Allegri aspetta Leao e Pulisic. Lo statunitense può tornare al top per …Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la partita contro il Parma quando mancano sempre meno giorni al mese di marzo che Massimiliano Allegri... Si parla di: Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani; Pistocchi: Real Madrid-Bayern l’antitesi del calcio italiano. Napoli-Milan partita mediocre. Conte, hai visto? Milan-Napoli, Fonseca decimato: ne perde altri dueArrivano nuove brutte notizie per il Milan in vista della sfida contro il Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Paulo Fonseca sarà ... tuttosport.com