Il giocatore statunitense non indosserà più la fascia da capitano durante le partite della nazionale. La decisione è stata comunicata dopo una fase di discussione, con il ruolo assegnato a un altro atleta. La scelta riguarda esclusivamente il ruolo di capitano e non altre posizioni nella squadra. La selezione del nuovo capitano è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La notizia interessa gli ambienti sportivi e i tifosi delle due nazionali coinvolte.

Pochettino ha deciso di premiare il veterano Tim Ream: sarà lui il capitano degli USA. Tutto questo, ovviamente, non significa che la stella del Milan non avrà pressioni sulle spalle, anzi. L'attaccante rossonero resta comunque uno dei giocatori più importanti della rosa americana, ma deve fare i conti con il campo. Il numero undici originario di Hershey dovrà scordarsi delle dinamiche vissute negli ultimi mesi in Italia. L'americano, dopo una prima parte di stagione al top, col passare dei mesi ha subito un preoccupantissimo calo di rendimento. Nella prima parte della stagione, Pulisic è stato il punto di riferimento offensivo: con i suoi gol pesanti è riuscito a diventare uno dei giocatori più decisivi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, doccia fredda per Pulisic: niente fascia da capitano con gli USA

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