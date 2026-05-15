Cardinale Milan senza Champions un fallimento pronto a rivalutare tutto

Un cardinale ha commentato la situazione del Milan, definendo un fallimento la mancata qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che è pronto a rivalutare tutte le prospettive del club, sottolineando che l’allenatore e la squadra hanno disputato un buon campionato per buona parte della stagione. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto in cui si discute delle performance sportive e delle possibili strategie future del team. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sulle decisioni imminenti.

MILANO (ITALPRESS) – “Max (Allegri, ndr) e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo rischiando di gettare al vento la stagione. Sono nel mondo dello sport da tre decenni, so che queste cose succedono, ma questo non ti fa sentire meglio. Ora siamo concentrati nel vincere le ultime due partite. Ma, devo dire, agiamo dentro un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità. Francamente sono un pò deluso”. Lo afferma il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, in un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport', parlando della stagione più ombre che luci del club rossonero, ancora in lotta per un posto in Champions. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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