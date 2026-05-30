Ricordate l'indagine sui certificati medici di inidoneità ai Cpr rilasciati ai migranti per impedirne il rimpatrio? Stando a quanto ricostruito dal quotidiano Il Tempo non riguarda solo Ravenna. Lo scandalo travolge infatti tutta Italia, dove è stato scoperto un centinaio di casi con decine di medici coinvolti. Insomma, una vera e propria rete di medici che, secondo le ipotesi investigative riferite, avrebbero seguito una linea comune, dettata dalla propria ostilità al sistema dei Cpr. Dunque, non certificazioni rilasciate sulla base di evidenze sanitarie, ma su quella di convinzioni ideologiche. I reati ipotizzati sono gli stessi contestati ai medici sospesi a febbraio a Ravenna: falso in atto pubblico e interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Migranti e falsi certificati, non solo Ravenna: la rete dei medici per far invadere l'Italia

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Certificati FALSI per migranti: Medici fanno Dichiarazioni ASSURDE!

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