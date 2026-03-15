ravenna tre medici sospesi 10 mesi per i falsi certificati antirimpatrio

A Ravenna, tre medici sono stati sospesi per dieci mesi dopo aver emesso falsi certificati legati all’antirimpatrio. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di accogliere solo in parte la richiesta della procura, che aveva chiesto un’interdizione di un anno dall’attività professionale. La vicenda riguarda il sospetto di irregolarità nella certificazione medica.

Sulla base delle verifiche della polizia, i pm Daniele Barberini e Angela Scorza, titolari del fascicolo, avevano chiesto per tutti gli otto sanitari indagati (accusati di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio) l’interdizione per un anno dalla professione. Anche se il gip ha disposto per cinque indagati una misura più lieve di quella richiesta, dalla decisione di emettere provvedimenti cautelari per tutti gli indagati emerge il fatto che la toga abbia fondato il quadro di gravi indizi e confermato il pericolo di reiterazione del reato. A rafforzare la posizione dell’accusa è anche il fatto che il gip ha disposto... 🔗 Leggi su Laverita.info

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