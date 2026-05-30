Michele Emiliano si confessa | Papà era fascista Perché diventai comunista

Michele Emiliano ha dichiarato di aver avuto un padre fascista e di essere diventato comunista. Lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera, dove si è raccontato senza filtri.

Un padre fascista. E lui, il figlio, comunista. Questo è quanto rivela Michele Emiliano in un'intervista al Corriere della Sera, colloquio in cui si racconta senza particolari peli sulla lingua. L'ex governatore della Puglia ripercorre alcuni passaggi della sua vita privata e professionale, dalla storia familiare all'impegno politico, passando per la magistratura e l'amicizia con Gianrico Carofiglio. Nel racconto emerge il contrasto politico vissuto in casa durante gli anni della sua formazione. " Mio padre era fascista. E io comunista ", afferma Emiliano, descrivendo una distanza ideologica netta tra lui e il genitore, legato alla tradizione missina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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