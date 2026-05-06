Durante una puntata di “È sempre mezzogiorno!”, Andrea Delogu ha condiviso di aver deciso di parlare apertamente della depressione dopo aver perso una giovane conosciuta. Ha inoltre annunciato di essere fidanzata con un uomo che non lavora nel settore dello spettacolo, senza fornire altri dettagli sulla sua identità. La conduttrice ha spiegato di aver trovato il coraggio di affrontare pubblicamente questi argomenti.

Andrea Delogu ha fatto chiarezza con Antonella Clerici durante l’appuntamento di “È sempre mezzogiorno!”, ammettendo di essersi fidanzata con Alessandro Marziali, di cui si sa poco o nulla se non che non lavora nel mondo dello spettacolo. Durante una intervista al settimanale F, Delogu ha raccontato della sua storia: “ A un certo punto ero diventata cauta nel raccontarmi, poi, però, ho capito che se provi qualcosa tanto vale dirlo. Ma vivo quello che mi accade giorno per giorno”. E ancora: “Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare anche idee un po’ fuori dal comune.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un po’ di coraggio c’è voluto per parlare della depressione. Sono uscita allo scoperto perché una ragazza che conoscevo si era tolta la vita”: lo confessa Andrea Delogu

She loved him 9 years,but afraid to express — Reunion,she was his intern, Love each other!

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