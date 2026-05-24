La Russa elogia Almirante | Un fascista ma poi aiutò la democrazia Pd e Avs | Era razzista e antisemita

Il presidente del Senato ha definito Giorgio Almirante, storico esponente del regime fascista e leader dell'MSI, come “fascista ma poi aiutò la democrazia”. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti: il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra hanno criticato le sue parole, ricordando che Almirante era razzista e antisemita. La polemica si è accesa dopo le affermazioni di un esponente politico sul passato del leader dell'MSI.

Polemica per le parole del presidente del Senato. La Russa celebra il ricordo di Giorgio Almirante, funzionario del regime fascista nella Repubblica di Salò e leader dell'MSI: "Era fascista ma poi aiutò la democrazia". Le opposizioni: "Inaccettabile, fu un teorico dell'antisemitismo di Stato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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