Emiliano scrittore l' annuncio sui social dopo il silenzio | Da qui riparto con la verità di sempre

Dopo un periodo di silenzio, Michele Emiliano ha pubblicato un messaggio sui social network. In esso ha scritto di aver scelto di prendersi del tempo, definendolo un momento necessario. L’ex politico ha annunciato che riparte con la stessa convinzione di sempre, senza entrare nei dettagli delle motivazioni che lo hanno portato a questa pausa. Il suo ritorno pubblico arriva dopo settimane di assenza dai social.

"Sono stato in silenzio per un po'. Non è stato un vuoto. È stato un tempo necessario". Dopo una lunga assenza, Michele Emiliano torna a parlare con un messaggio sui social. Nelle ultime settimane, a tenere banco è stata proprio la questione relativa al futuro dell'ex governatore e la prospettiva.🔗 Leggi su Baritoday.it

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