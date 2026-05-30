Michael Jackson bloccato a Poggibonsi | il meme assurdo che sta facendo impazzire l’Italia
Un meme virale sta facendo impazzire l’Italia, in cui una persona pronuncia alcune parole con un’imitazione approssimativa di Michael Jackson, accompagnate dai suoi tipici vocalizzi. La scena si svolge a Poggibonsi, e il video ha rapidamente raggiunto un vasto pubblico sui social. Pochi secondi sono bastati per trasformare questa semplice imitazione in un fenomeno che sta spopolando tra gli utenti, generando commenti e condivisioni in tutta Italia.
Bastano poche parole, pronunciate con un’ imitazione approssimativa del Re del Pop condita dai suoi iconici vocalizzi, per scatenare uno dei fenomeni virali più assurdi e divertenti degli ultimi mesi sui social italiani. Poggibonsi, tranquillo comune toscano di circa 30mila abitanti in provincia di Siena, si è ritrovato catapultato al centro dell’attenzione nazionale, diventando il protagonista involontario di migliaia di video su TikTok e oggetto di ricerche compulsive su Google. Il meccanismo è quello classico dei social: un contenuto nato quasi per caso, volutamente nonsense, che intercetta perfettamente lo spirito ironico della Gen Z e si diffonde a velocità esponenziale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Ciao sono Michael Jackson, mi servono 10mila euro e sono bloccato a Poggibonsi... HEE-HEE! No, non è una vera truffa svuota-conto, ma il nuovo tormentone surreale che ha letteralmente conquistato TikTok Italia. Poggibonsi è diventato il centro di u facebook
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Michael Jackson è la ragione per cui mi sono innamorato della musica, volevo rendere omaggio con l'arte dei pancake. reddit
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