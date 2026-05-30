Un meme virale sta facendo impazzire l’Italia, in cui una persona pronuncia alcune parole con un’imitazione approssimativa di Michael Jackson, accompagnate dai suoi tipici vocalizzi. La scena si svolge a Poggibonsi, e il video ha rapidamente raggiunto un vasto pubblico sui social. Pochi secondi sono bastati per trasformare questa semplice imitazione in un fenomeno che sta spopolando tra gli utenti, generando commenti e condivisioni in tutta Italia.

Bastano poche parole, pronunciate con un’ imitazione approssimativa del Re del Pop condita dai suoi iconici vocalizzi, per scatenare uno dei fenomeni virali più assurdi e divertenti degli ultimi mesi sui social italiani. Poggibonsi, tranquillo comune toscano di circa 30mila abitanti in provincia di Siena, si è ritrovato catapultato al centro dell’attenzione nazionale, diventando il protagonista involontario di migliaia di video su TikTok e oggetto di ricerche compulsive su Google. Il meccanismo è quello classico dei social: un contenuto nato quasi per caso, volutamente nonsense, che intercetta perfettamente lo spirito ironico della Gen Z e si diffonde a velocità esponenziale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Michael Jackson “bloccato” a Poggibonsi: il meme assurdo che sta facendo impazzire l’Italia

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