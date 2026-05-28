Un nuovo meme virale sta circolando su TikTok e Instagram, basato su una frase ripetuta: “Ma tu sei Fabio Tozzi? Ce l’hai il fumo?”. La battuta, che sembra un semplice scambio tra due persone, è diventata un fenomeno di massa, condiviso da milioni di utenti. La frase viene utilizzata in vari contesti, spesso in modo ironico o umoristico, contribuendo alla diffusione del meme sui social media.

“ Ma tu sei Fabio Tozzi? Ce l’hai il fumo? ” è l’ultimo tormentone virale che sta letteralmente invadendo TikTok e Instagram, trasformando un dialogo apparentemente privo di senso in un fenomeno comico condiviso da milioni di utenti. Se nelle ultime settimane vi è capitato di sentire questa frase ripetuta ossessivamente nei video dei vostri , non siete soli, visto che il meme ha conquistato le piattaforme social italiane con una velocità impressionante, diventando uno degli audio più riutilizzati per video lip-sync, sketch comici e POV ironici. Ma cosa rende questo trend così irresistibile? La risposta sta nella sua natura profondamente assurda e nella struttura ripetitiva che sfrutta meccanismi comici precisi e che si prestano molto bene con i social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Ma tu sei Fabio Tozzi?”: il nuovo meme virale di TikTok sta facendo impazzire tutti

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