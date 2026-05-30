Un ex tennista ha espresso il desiderio che il giocatore attuale prenda sul serio una questione sollevata. Ha commentato che il calore non è un fattore rilevante, e ha auspicato che il tennista voglia approfondire la questione in modo rigoroso. Le dichiarazioni sono state rilasciate in merito a una disputa o a un episodio che coinvolge il giocatore e una problematica ancora da chiarire.

“Sono d’accordo con Jannik, quando dice che il caldo non c’entra. Mi auguro però che prenda sul serio la questione, molto sul serio, e voglia vederci chiaro fino in fondo”. Nessun allarme, ma è meglio vederci chiaro. Queste le parole di Adriano Panatta al Corriere della Sera, dopo l’eliminazione di Sinner dal Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. L’ex campione italiano ha analizzato la situazione: “Non sono un medico, e non ho giocato un tennis come quello di oggi. La mia finale a Parigi, nel 1976, cominciò con una mano (la destra) chiusa nella portiera dell’auto, proseguì con la ricerca delle scarpe che Bertolucci mi aveva portato via pensando fossero le sue, e culminò con un caldo vicino ai 40 gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi auguro che Sinner prenda molto sul serio la questione e voglia vederci chiaro fino in fondo”: parla Panatta

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Temi più discussi: Bertolucci: Sinner poteva uscire solo così. È la dura legge degli sport singoli, ma niente drammi; Panatta: Avrei voluto premiare Sinner, ma ora servono controlli per capire il blackout. Non ho dubbi: in futuro il Roland Garros sarà suo; Cerundolo: Sono stato fortunato. Sinner è un gentiluomo, mi ha detto ...; Cerundolo a disagio con Sinner al Roland Garros: non esulta dopo la vittoria, poi parla schietto.

Adriano #Panatta sul @Corriere: Sono d’accordo con #Sinner, quando dice, che il caldo non c’entra. Mi auguro però che prenda sul serio la questione, molto sul serio, e voglia vederci chiaro fino in fondo. Servono controlli accurati, a tutto campo, in un tennis x.com

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Alcuni amici di Stan volevano dire qualche parola su di lui dopo la sua ultima partita a Roland Garros reddit

Roland Garros 2026, Panatta su Sinner: Mi sarebbe piaciuto premiarlo, sono convinto che riuscirà a vincere a Parigi prima o poiAdriano Panatta ha analizzato così il crollo fisico subito di Jannik Sinner al Roland Garros al Corriere della Sera ... spaziotennis.com