Mi sono presa spesso troppo sul serio che sbatti ora basta! I life coach con i ‘5 modi per non farti lasciare’ sono il male Mentre facevo il disco mi sono sfondata di gelatini e dolci meraviglioso | parla Madame
Madame ha condiviso di aver spesso preso troppo sul serio se stessa in passato, criticando i consigli di alcuni life coach che promettono “5 modi per non farsi lasciare”. Durante la registrazione del suo ultimo disco, si è concessa dolci e gelatini, trovando conforto in quei momenti. La cantante ha parlato di sentimenti di smarrimento, di traumi e di conflitti interiori, ponendo domande su chi si sia senza amore, status o denaro.
Il senso di smarrimento e la perdita di sé, i traumi, i conflitti interiori, opportunismo, compromessi e costruzione artificiale del successo dino all’interrogativo: “chi siamo senza amore, senza status, senza denaro?”. Sono solo alcuni dei temi del nuovo album di Madame, che arriva a tre anni di distanza da “L’amore”, “ Disincanto “, in uscita venerdì 17 aprile. Solo due le collaborazioni: “Puttana Svizzera” con Nerissima Serpe, Papa V, 6occia e “ Volevo capire” con Marracash. Un racconto vivido, senza filtro, che arriva dritto come un pugno in faccia. La cantautrice non si risparmia per nulla per il suo disco più intimo, composto da vari percorsi: dalla fase incantata alla frattura, la caduta, fino alla rinascita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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