Mi sono presa spesso troppo sul serio che sbatti ora basta! I life coach con i ‘5 modi per non farti lasciare’ sono il male Mentre facevo il disco mi sono sfondata di gelatini e dolci meraviglioso | parla Madame

Madame ha condiviso di aver spesso preso troppo sul serio se stessa in passato, criticando i consigli di alcuni life coach che promettono “5 modi per non farsi lasciare”. Durante la registrazione del suo ultimo disco, si è concessa dolci e gelatini, trovando conforto in quei momenti. La cantante ha parlato di sentimenti di smarrimento, di traumi e di conflitti interiori, ponendo domande su chi si sia senza amore, status o denaro.