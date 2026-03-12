Ferrari ha deciso di testare in anticipo un nuovo componente in Cina, ritenuto un possibile elemento da utilizzare in gara. La stagione 2026 di Formula 1 si preannuncia molto impegnativa, con team impegnati a sviluppare vetture completamente nuove e con elevato potenziale di miglioramento. La scuderia italiana si distingue per questa strategia di anticipare le prove, puntando a ottenere vantaggi competitivi.

E’ stato chiaro fin da subito che la stagione 2026 di F1 sarà una continua sfida per sviluppare monoposto completamente nuove e dal margine di miglioramento elevato. In sostanza, a prevalere non sarà tanto chi parte meglio, ma saprà crescere più velocemente e costantemente. In questo contesto che ha sorriso a Mercedes nel primo round in Australia, ci si avvicina al week end in Cina con la voglia di capire se quanto è accaduto all’Albert Park di Melbourne si replicherà o meno. Ferrari, da questo punto di vista, lancia il guanto di sfid a. A Maranello però potrebbero avere un asso nella manica. Nella massima categoria dell’automobilismo l’innovazione aerodinamica continua a rappresentare uno dei principali terreni di battaglia tra i team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrari anticipa i tempi e col suo ‘asso nella manica’ in Cina: probabile l’impiego in gara

Articoli correlati

F1, la Ferrari e l’asso nella manica ‘macarena’. Che cos’è e quando verrà utilizzataIl GP d’Australia di F1 ha decretato la superiorità della Mercedes, autrice di una doppietta con George Russell primo e Kimi Antonelli secondo.

Leggi anche: Giovane Inter, asse caldo col Verona: Marotta ha l’asso nella manica per arrivare all’attaccante!

Altri aggiornamenti su Ferrari anticipa

Discussioni sull' argomento Hamilton trova a Melbourne il nuovo ingegnere: Grosjean si unisce alla Ferrari direttamente in Australia; Ferrari Luce: il teaser ufficiale svela il processo creativo e anticipa l’era elettrica del Cavallino Rampante; F1 | Novità per Scuderia Ferrari al GP di Cina: in arrivo l'ala Macarena; I will never stop: il nuovo singolo del sassolese Nicola Ferrari.

Pierino #Kalulu è scattato veloce come la #Ferrari in Australia: ha bruciato gli scarpini e ora gli tocca fare un pit-stop anticipato per cambiarli. #Juventus facebook

Ferrari sa che deve (anche) osare per poter avvicinarsi a Mercedes. La SF-26 si è dimostrata la miglior vettura in Australia, Power Unit esclusa, e una introduzione anticipata dell'ala Macarena, quella vista nei test ma rinforzata sarebbe un aiuto importante sop x.com