Il fronte del sì cala il suo asso | Firenze Nordio al teatro Cartiere Carrara

Il ministro della Giustizia sarà presente al teatro Cartiere Carrara di Firenze il 15 marzo 2026 per un evento pubblico. La partecipazione del ministro è confermata e attirerà l’attenzione sulla questione in discussione. L’appuntamento si svolge in una cornice cittadina e coinvolge il pubblico locale. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative sul tema in questione.

Firenze, 15 marzo 2026 – Il fronte del sì cala l’asso. Il Guardasigilli Carlo Nordio sarà questa sera (ore 19) al teatro Cartiere Carrara di Firenze, ad un evento organizzato da Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla riforma della giustizia per cui gli italiani sono chiamati a votare domenica e lunedì prossimi. “Vuoi liberare la giustizia dalla politica?”, il titolo della tavola rotonda (aperta al pubblico) che precederà l’intervista al ministro. A porre le domande, sarà la capocronista de La Nazione Erika Pontini. Prima del confronto, ci sarà una tavola rotonda (alle 18) a cui parteciperanno esponenti del partito della Meloni: tre... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il fronte del sì cala il suo asso: Firenze, Nordio al teatro Cartiere Carrara Articoli correlati Firenze, in scena il musical Lupin al teatro Cartiere CarraraFirenze, 26 dicembre 2025 – A Firenze va in scena “Lupin, il musical” al Teatro Cartiere Carrara il 26 dicembre alle ore 21 e il 27 dicembre alle ore... Da Broadway a Firenze: il musical Hairspray in scena al Teatro Cartiere Carrara35 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena e molto altro per Hairspray, il musical più...