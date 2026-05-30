Meteo Roma del 30-05-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 6:15 di questa mattina, il cielo sulla capitale si presenta sereno con assenza di nuvole. Le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti e il clima si mantiene asciutto. La giornata si prevede stabile, con poche variazioni nelle condizioni meteorologiche rispetto alle ultime ore. Le previsioni indicano condizioni di cielo limpido e assenza di precipitazioni per tutta la giornata.

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