Alle 6:15 di questa mattina, il cielo sulla capitale si presenta sereno con assenza di nuvole. Le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti e il clima si mantiene asciutto. La giornata si prevede stabile, con poche variazioni nelle condizioni meteorologiche rispetto alle ultime ore. Le previsioni indicano condizioni di cielo limpido e assenza di precipitazioni per tutta la giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi è l'Appennino asciutto altrove concedi velati in serata e nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito al centro al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni concedi soldati e qualche velatura in transito in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-05-2026 ore 06:15

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