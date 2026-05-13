Una vasta ondata di maltempo sta interessando l’Europa, con particolare attenzione al Nord Italia, dove sono previste condizioni di forte instabilità. Le previsioni segnalano possibili fenomeni di grandine e tornado, con rischi elevati in alcune zone della regione. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno emesso allerte per garantire la sicurezza della popolazione. La perturbazione si sta muovendo da ovest verso est, coinvolgendo varie aree del continente.

Una vasta e intensa fase di maltempo sta per investire l’Europa e l’Italia. Secondo il nuovo bollettino diffuso dal ESTOFEX, tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio il continente sarà attraversato da una profonda area ciclonica capace di generare fenomeni atmosferici estremi, soprattutto sul Nord della Penisola. Gli esperti parlano di un quadro meteorologico altamente instabile, determinato dallo scontro tra aria fredda in quota proveniente dal Nord Europa e correnti calde e umide in risalita dal Mediterraneo. Una configurazione ideale per la formazione di supercelle temporalesche, strutture molto organizzate in grado di produrre fenomeni severi. La mappa diffusa da ESTOFEX evidenzia in rosso un’allerta di livello 2 su 3 proprio sul Nord Italia, considerata l’area con la maggiore probabilità di eventi meteorologici violenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo sull’Europa, è allerta: Nord Italia a rischio, grandine e tornado

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