Meteo prossima settimana | lieve calo delle temperature?

La prossima settimana sarà caratterizzata da un calo lieve delle temperature, causato dal passaggio di più fronti instabili provenienti dal Nord Europa. La situazione atmosferica sarà molto dinamica, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni. Le perturbazioni si susseguiranno nel corso dei giorni, portando condizioni di instabilità e variazioni nelle temperature. Non sono previste fasi di stabilità durature, con un andamento climatico complessivamente variabile.

La prossima settimana si preannuncia molto dinamica a causa del passaggio di più fronti instabili in discesa dal Nord Europa. L'alta pressione è pronta a cedere il passo, almeno temporaneamente, a provesci e ad un graduale calo delle temperature. Mercoledì un secondo impulso temporalesco potrebbe raggiungere il nostro Paese portando rovesci intensi e un graduale calo delle temperature. Stavolta potrebbe piovere anche in Puglia. Successivamente, dopo una breve pausa asciutta e soleggiata attesa nel corso di Giovedì 4 Giugno, le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare nella seconda parte di settimana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Previsioni del tempo per la prossima settimana, dal 19 al 26 Aprile

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