Lieve calo delle temperature e possibile pioggia in settimana ma nel week end torna il sole
Le previsioni meteorologiche indicano un lieve calo delle temperature e la possibilità di pioggia durante la settimana, mentre nel fine settimana il cielo si manterrà soleggiato. Secondo il meteorologo di 3BMeteo, già dai primi giorni della settimana l’anticiclone si indebolirà a causa di infiltrazioni di aria provenienti dall’Europa centrale. Per il ponte del Primo maggio, le condizioni sembrano rimanere favorevoli, con poche probabilità di pioggia.
Attenzione alla pioggia, ma il ponte del Primo maggio dovrebbe essere "salvo". Come spiega il meterorolo Lorenzo Badellino di 3BMeteo già dai primi giorni della settimana l’anticiclone subirà un certo indebolimento in corrispondenza dell’Europa centrale, per l’ingresso di infiltrazioni di aria.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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