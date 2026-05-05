Una perturbazione sta portando piogge forti e temporali su molte regioni italiane, con particolare attenzione alle aree del Centro-Nord. Nel corso delle prossime ore, sono previsti rovesci intensi, venti meridionali e possibili grandinate. Le temperature si manterranno leggermente più miti solamente nelle zone meridionali. La situazione meteorologica rimane instabile, con condizioni di maltempo che interesseranno diversi territori nel corso della settimana.

Roma - Meteo, perturbazione in arrivo: piogge forti e temporali colpiranno molte regioni italiane Una nuova fase instabile interesserà soprattutto Centro-Nord, con rovesci intensi, possibili grandinate, venti meridionali e temperature più miti soltanto al Sud nelle prossime ore italiane. Una nuova fase di maltempo si prepara a interessare l’Italia, con una perturbazione atlantica destinata a raggiungere il Paese nella giornata di mercoledì 6 maggio. Il peggioramento sarà collegato a una profonda saccatura nord-atlantica estesa sull’Europa occidentale, capace di richiamare correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale. Le aree più esposte saranno ancora una volta quelle del Centro-Nord, dove sono attesi rovesci, temporali e accumuli localmente importanti.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, settimana instabile sull’Italia: arrivano piogge, temporali e temperature in lieve calo

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