Metaponto si attiva | Pulifondali coinvolge i giovani per il mare

Il progetto scolastico a Metaponto coinvolge i giovani per la tutela del mare e dei fondali. Sono stati individuati partner tecnici che supporteranno le operazioni di intervento sott’acqua. Il focus principale riguarda la protezione del litorale e la sensibilizzazione delle nuove generazioni. Le attività mirano a promuovere la cura dell’ambiente marino attraverso iniziative pratiche e formative, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio naturale locale.

? Domande chiave Come influenzerà il progetto scolastico la tutela del litorale di Metaponto?. Chi sono i partner tecnici che supporteranno l'operazione sui fondali?. Quali enti istituzionali garantiranno la continuità della pulizia dopo l'evento?. Perché il coinvolgimento degli studenti è centrale per la biodiversità locale?.? In Breve Appuntamento lunedì 1 giugno 2026 ore 9 presso il Beach Cafè di Metaponto.. Studenti dell'Istituto Pitagora guidati da Giancarlo Casamassima e Damiano Fai partecipano all'evento.. Oltre 50 località italiane coinvolte nell'iniziativa nazionale promossa dalla FIPSAS.. Patrocini del Ministero dell'Ambiente, Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Bernalda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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