Il mare ha distrutto l'ultimo trabocco da pesca ancora attivo nella zona di Canale, a Vasto. Le onde e le mareggiate degli ultimi giorni hanno causato il crollo della struttura, che ora si presenta senza la parte superiore, con alcuni pali di legno inclinati che emergono dall’acqua. La struttura, che era ancora in funzione, non è più operativa da questa occasione.

Il mare ha cancellato il trabocco di località Canale a Vasto. Le forti mareggiate di questi giorni hanno distrutto la struttura, lasciando solo pochi pali di legno inclinati a emergere dall’acqua. L’evento segna la scomparsa di un elemento identitario per la Costa dei Trabocchi. Non si è trattato di una semplice perdita materiale, ma della fine di un presidio attivo di pesca tradizionale in un’area dove molte strutture sono state convertite in attività ristorative. La cronologia di un crollo annunciato. L’evento finale non è stato un fatto isolato o improvviso. Già a febbraio un primo forte evento meteorologico aveva colpito duramente la zona, causando il cedimento della passerella d’accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasto, il mare spazza via l’ultimo trabocco da pesca attiva

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