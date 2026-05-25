La Notte Europea dei Musei a Sora coinvolge i più giovani

Durante la Notte Europea dei Musei, il Museo della Media Valle del Liri ha ospitato il laboratorio “Dalle Noci ai Videogiochi”, organizzato dall’Associazione Culturale Lestrigonia APS. L’evento ha coinvolto bambini e ragazzi in attività che uniscono gioco, storia e scoperta, con una partecipazione significativa.

Grande partecipazione al Museo della Media Valle del Liri per il laboratorio “Dalle Noci ai Videogiochi”, curato dall’Associazione Culturale Lestrigonia APS, che ha accompagnato bambini e ragazzi in un percorso tra gioco, storia e scoperta. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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