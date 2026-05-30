La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 8 milioni di euro alla società Gold e Gold. La difesa ha contestato il provvedimento, chiedendo chiarimenti su come la Procura possa giustificare un nuovo sequestro dopo l’assoluzione. Inoltre, si è evidenziato come le fatture contestate siano già state analizzate in tribunale, sollevando dubbi sulla legittimità del sequestro. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso.

? Domande chiave Come può la Procura giustificare un nuovo sequestro dopo l'assoluzione?. Perché la Guardia di Finanza contesta fatture già analizzate in tribunale?. Chi sono i soggetti definiti cartiera coinvolti nell'indagine messinese?. Quali sono le basi legali per il ricorso al Riesame della difesa?.? In Breve Ipotesi di irregolarità per oltre 33 milioni di euro tramite fatture false.. Cinque persone denunciate per reati fiscali legati all'emissione di fatture cartiere.. Avvocati Daniela Chillè e Bonaventura Candido impugneranno il provvedimento al Riesame.. L'Agenzia delle Entrate di Messina ha già cessato diverse partite IVA sospette..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, sequestro da 8 milioni alla Gold e Gold: la difesa contesta

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Messina Denaro, tesoro di oltre 200 milioni di euro in Spagna, Gibilterra, Isole Cayman e Panama

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