Oro tradimenti e 100 milioni di dollari | arriva Gold Land
Arriva su Disney+ la nuova serie intitolata Gold Land, in programma dal 29 aprile con i primi due episodi. La produzione vede nel cast Kim Hee Won, che interpreta un poliziotto coinvolto in pratiche corrotte. La trama ruota attorno a un intreccio di tradimenti e un patrimonio di 100 milioni di dollari, senza ulteriori dettagli sulla narrazione.
Kim Hee Won interpreterà un poliziotto corrotto in Gold Land, la nuova serie di Disney+ che debutterà il 29 aprile con i primi due episodi. La trama ruota attorno a Hee Joo, interpretata da Park Bo Young, una dipendente addetta ai controlli di sicurezza in un aeroporto internazionale. La sua vita cambia drasticamente quando entra in possesso di lingotti d’oro legati a un sistema di contrabbando illegale. Mentre le persone circostanti vengono travolte da tradimenti e avidità, Hee Joo si ritrova coinvolta in uno scontro pericoloso, combattendo non solo contro gli altri ma anche contro l’impulso interno di trattenere il metallo prezioso. Il calcolo della sopravvivenza tra oro e corruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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