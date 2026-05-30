Secondo quanto riportato dalla BBC, nel 2020 il palazzo reale era a conoscenza che un membro della famiglia reale condivideva informazioni riservate. In quell’anno, si sarebbe venuto in possesso di circa 30.000 email appartenenti a questa persona. La notizia potrebbe causare nuovi imbarazzi alla monarchia, sollevando dubbi sulla gestione delle questioni di sicurezza e riservatezza all’interno della famiglia reale.

Londra, 20 maggio 2026 – Buckingham Palace sapeva. Rischia di creare nuovo imbarazzo alla corona la scoperta di documenti che proverebbero come la famiglia reale britannica era a conoscenza che l'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor, in qualità di inviato commerciale, condivideva informazioni governative riservate. A riportarlo è la Bbc, secondo cui sei anni fa, nel 2020, al lord Ciambellano della Casa Reale furono consegnate 30.000 e-mail contenenti informazioni sui controversi rapporti finanziari del fratello di re Carlo III. Le email erano state sottratte da un contatto d'affari personale di Andrea. Il rapporto girato al banchiere. Qualche mese fa il Telegraph ha rivelato che nel 2010 Mountbatten-Windsor aveva richiesto al ministero del Tesoro un briefing riservato su problemi nel settore bancario islandese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bbc: Buckingham Palace sapeva che Andrea condivideva informazioni riservate. “Nel 2020 era venuta in possesso di 30mila mail sue”

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