Messa in sala consiliare | Scelta che lede i principi della laicità istituzionale
La decisione di utilizzare la sala del consiglio comunale per una messa ha suscitato critiche. Secondo alcuni, questa scelta viola il principio di laicità delle istituzioni. Non sono stati specificati eventuali provvedimenti o sanzioni, ma il tema è stato sollevato come una questione di rispetto dei principi costituzionali. La questione è stata discussa pubblicamente senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Messa nella sala del consiglio comunale? Una scelta sbagliata, dato che "lede il principio supremo di laicità istituzionele". Lo sostiene la consigliera Eva Battistini, esponente di Rifondazione Comunista, che solleva il caso: domenica 14 giugno, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del sessantesimo anniversario della fondazione dell’ Avis di Santo Stefano è prevista anche la celebrazione della messa nella sala del consiglio comunale. Battistini ringrazia l’Avis "per l’importante lavoro che svolge sul territorio" e sottolinea che non intende criticare la scelta dell’associazione "che penso sia liberissima di praticare per l’occasione anche un rito religioso". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Giovedì 28 maggio, alle ore 19.00, la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca ospiterà Piacere, Denaro!, la conferenza spettacolo con Azzurra Rinaldi e Antonella Questa. facebook