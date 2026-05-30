Messa in sala consiliare | Scelta che lede i principi della laicità istituzionale

Notizia in breve

La decisione di utilizzare la sala del consiglio comunale per una messa ha suscitato critiche. Secondo alcuni, questa scelta viola il principio di laicità delle istituzioni. Non sono stati specificati eventuali provvedimenti o sanzioni, ma il tema è stato sollevato come una questione di rispetto dei principi costituzionali. La questione è stata discussa pubblicamente senza ulteriori sviluppi ufficiali.