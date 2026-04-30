Sala tira dritto e salva il gemellaggio con Tel Aviv | Non lede principi democrazia

Il sindaco di Milano ha confermato che il gemellaggio con Tel Aviv continuerà, affermando che questa collaborazione non viola i principi della democrazia. Nonostante le pressioni da parte di alcuni esponenti di partiti di sinistra, l’amministrazione ha deciso di mantenere i rapporti con la città israeliana, sottolineando la volontà di proseguire sulla strada intrapresa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente comunale con una nota.

Beppe Sala tira dritto sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv: la cooperazione tra le due città prosegue nonostante il pressing della sinistra. “Parte della maggioranza può aver percepito la nostra decisione” di non sospendere il gemellaggio “come lesiva dei principi interni di democrazia. Non è a mio avviso così, ma posso certamente capire l’obiezione”, la posizione del primo cittadino. Lo scorso ottobre il consiglio comunale di Milano ha dato il via libera a un ordine del giorno per chiedere di valutare lo stop ai rapporti con Israele in relazione alle accuse di violazione della tregua a Gaza. Sala ha deciso di proseguire il legame con Tel Aviv che risale al 1994, scatenando la rabbia di Europa Verde, Partito Democratico e altri partiti della maggioranza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sala tira dritto e salva il gemellaggio con Tel Aviv: "Non lede principi democrazia" Notizie correlate Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Sala tira dritto: “Alleanza resta”. Contrari Pd e Verdi: “Il sindaco si nasconde”Niente interruzione al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, la cooperazione tra le due città prosegue. Leggi anche: Gemellaggio con Tel Aviv, Sala in crisi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tel Aviv, il gemellaggio che divide: bagarre in aula dopo le parole di Sala; Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv caos a Palazzo Marino | Sala peggio della destra I Verdi con la bandiera della Palestina; Proteste contro il gemellaggio Milano-Tel Aviv i Verdi occupano Palazzo Marino | Sala peggio della destra; Sala difende Malangone | L’uomo giusto per Atm Il sindaco respinge le critiche di Pd Verdi e FdI sul city manager indagato. Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il sindaco Sala tira dritto: Manteniamo il dialogo. Ma è polemicaI Verdi: Documento irricevibile della città israeliana. Impossibile mantenere rapporto con chi sceglie il silenzio, l’omertà di fronte a questi crimini ... milano.repubblica.it Tel Aviv, il gemellaggio che divide: bagarre in aula dopo le parole di SalaLa reazione dei Verdi in aula fa interrompere la seduta, le opposizioni chiedono le dimissioni di Grandi, disagio anche tra i Dem ... milano.repubblica.it Radio1 Rai. . #GlobalSumudFlotilla Israele dichiara di aver arrestato 175 attivisti, imbarcati su oltre 20 imbarcazioni della flotta. Lo specifica su X la Marina di Tel Aviv. Per il Times of Israel sono state intercettate 21 delle 58 imbarcazioni in navigazione. @mgia - facebook.com facebook #GlobalSumudFlotilla La Farnesina si è subito attivata, riferisce la portavoce della flotta, Maria Elena Delia. Unità di Crisi, ambasciata d’Italia a Tel Aviv e ad Atene hanno chiesto informazioni a Israele al fine di tutelare gli italiani imbarcati. x.com