Venerdì 10 aprile alle 17 nella Sala Consiliare della Provincia si terrà una conferenza intitolata “L’Italia in Africa”, promossa da un docente universitario. L’evento vede la partecipazione di relatori e studenti, con l’obiettivo di approfondire temi legati alle relazioni tra Italia e Africa. La discussione si concentrerà su aspetti storici, culturali ed economici, offrendo un momento di confronto pubblico sulla presenza italiana nel continente africano.

Roma, 7 apr – Venerdì 10 aprile alle ore 17.00, nella Sala Consiliare della Provincia di Alessandria si svolgerà la conferenza “ L’Italia in Africa – Sguardi sulla storia della colonizzazione ” tenuta da Alberto Alpozzi, autore della trilogia “Bugie Coloniali”, organizzata dall’associazione culturale La Tela di Clio, da sempre impegnata nella diffusione della Storia patria e dei valori del Patrimonio Culturale italiano. L’incontro ha i Patrocini della Provincia di Alessandria e dell’ANRRA “Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa” oltre alla collaborazione di Valeria Ghelleri, Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Alessandria. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Alessandria, “L’Italia in Africa”: conferenza di Alpozzi nella Sala Consiliare della Provincia

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