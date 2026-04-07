Alessandria L’Italia in Africa | conferenza di Alpozzi nella Sala Consiliare della Provincia
Venerdì 10 aprile alle 17 nella Sala Consiliare della Provincia si terrà una conferenza intitolata “L’Italia in Africa”, promossa da un docente universitario. L’evento vede la partecipazione di relatori e studenti, con l’obiettivo di approfondire temi legati alle relazioni tra Italia e Africa. La discussione si concentrerà su aspetti storici, culturali ed economici, offrendo un momento di confronto pubblico sulla presenza italiana nel continente africano.
Roma, 7 apr – Venerdì 10 aprile alle ore 17.00, nella Sala Consiliare della Provincia di Alessandria si svolgerà la conferenza “ L’Italia in Africa – Sguardi sulla storia della colonizzazione ” tenuta da Alberto Alpozzi, autore della trilogia “Bugie Coloniali”, organizzata dall’associazione culturale La Tela di Clio, da sempre impegnata nella diffusione della Storia patria e dei valori del Patrimonio Culturale italiano. L’incontro ha i Patrocini della Provincia di Alessandria e dell’ANRRA “Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa” oltre alla collaborazione di Valeria Ghelleri, Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Alessandria. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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