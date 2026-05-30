Una donna di 45 anni è stata trovata morta sulla spiaggia di Mers-les-Bains. La vittima giaceva distesa vicino alle ville storiche, con evidenti ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando testimoni. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o eventuali sospetti è stato reso noto.

Una passeggiata lungo l’esplanade di Mers-les-Bains non assomiglia a nessun’altra al mondo. Le facciate si susseguono come le pagine di un libro illustrato dimenticato su una panchina: verde petrolio, rosa cipria, giallo ocra, blu cobalto. Bow-window che sporgono verso il mare come binocoli puntati sull’orizzonte, balconi in ferro battuto che trattengono il respiro delle stagioni passate, ceramiche smaltate che catturano la luce del mattino e la restituiscono in oro. Non è un set cinematografico. Non è un villaggio ricostruito per i turisti. È semplicemente il presente di un luogo che ha scelto, con rara ostinazione, di non dimenticare se stesso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mers-les-Bains, la città delle ville Belle Époque

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Mers-les-Bains | Frances Hidden Coastal Gem (Belle Époque & Cliffs)

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