Giovedì 19 marzo alle 17 si tiene a Palazzo Blu a Pisa un evento dedicato a ‘La Belle Époque degli italiani a Parigi’, con l’intervento di Francesca Dini, curatrice della mostra ‘Belle Époque’. L’incontro si svolge nell’auditorium dell’edificio e si concentra sulla chiusura dell’esposizione, offrendo uno sguardo alle vicende degli italiani a Parigi durante quel periodo.

Pisa, 18 marzo 2026 - Appuntamento giovedì 19 marzo (alle 17) in auditorium a Palazzo Blu con l’evento ‘La Belle Époque degli italiani a Parigi’, con la professoressa Francesca Dini, curatrice della mostra ‘Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’impressionismo’, aperta al pubblico fino al prossimo 7 aprile. Un incontro conclusivo per ripercorrere le ragioni e i risultati scientifici della mostra. La curatrice Francesca Dini illustrerà il percorso espositivo e i protagonisti che, tra Parigi e l’Italia, hanno contribuito a definire un linguaggio pittorico europeo, elegante e moderno, capace di raccontare un’epoca irripetibile.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La Belle Époque degli italiani a Parigi”: chiusura con l’intervento di Francesca Dini

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La Belle Époque degli italiani a Parigi. Incontro con la storica dell’arte Francesca Dini a @palazzoblu x.com

PUBLIC PROGRAM BELLE ÉPOQUE: SESTO INCONTRO Giovedì 19 marzo, ore 17:00 Auditorium di Palazzo Blu, via Pietro Toselli 27 (Pisa) Relatrice: Francesca Dini, storica dell’arte e curatrice della mostra In quest’ultimo incontro ripercorriamo le ragio facebook